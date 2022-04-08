CHP-HDP aşkının mimarları buluştu

Gerçekler muhakkak ortaya çıkar. Yolun sonuna geldi CHP-Kemal Kılıçdaroğlu. Derin ABD-Avrupa'nın Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTILI MASA diğer ismiyle 28 Şubat İttifakı'nın bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının görünmeyen yüzündeki gizli kalacağı düşünülen gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. 28 Şubat İttifakı'nın gün yüzüne çıkan iki gerçeği yüz kızartıcı özellikler içeriyor.

Birincisi: CHP'nin mandacılık ruhunu gösteren gerçeği. İçişleri Bakanı Süleyman soylu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Altılı toplantıdan sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı? Grup Toplantısını bekledik ama cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

İkincisi: CHP'nin ikinci adamı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın altılı ittifakın 28 Şubat toplantısı öncesi, HDP'nin desteğini alabilmek için eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği ve birlikte hareket etmeyi teklif ettiği ortaya çıktı. Gizli kalacağı sanılan iki olay da gün yüzüne çıktı. Çünkü, bu dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Birinci yüz kızartıcı olayın önemli sonuçları olabilir. CHP hakkında dava açılmasına kadar gidecek gelişmeler yaşanabilir.

DEMİRTAŞ'A BAŞLIKLARI İLETTİ

CHP'nin ikinci adamı Oğuz Kaan Salıcı'nın 23 Şubat'ta Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret ettiği Demirtaş'a, altılı ittifak toplantısının konu başlıklarını ve alınacak kararları ilettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek isim konusunda Demirtaş'tan destek isteyen Salıcı'nın, Başkan Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmek için teklifte bulunduğu da kaydedildi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP-HDP aşkının mimarıdır. CHP ile HDP'nin arka planda işbirliğinin organizatörüdür. Atatürk'ün kurduğu CHP yönetimi, SOSYALİST 10 Aralıkçılar'ın kontrolüne girerken, CHP'nin HDP aşkı hız kazanmıştır. CHP'nin dümeninde bulunan SOSYALİST 10 Aralıkçılar, MARKSİST-LENİNİST HDP ile KANKA olmuşlardır. HDP aşkı ile tanınan Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, İbrahim Kaboğlu ekibi, parti içinde Atatürkçü-Ulusalcıları büyük oranda tasfiye ederek geride kalanları da İş yapamaz hale getirdikten sonra CHP-HDP(PKK) evliliğini de sağlamayı başardılar.

GİZLİ ANAYASA TASLAĞI KONUSU

2020 yılında CHP'li anayasa hocası İstanbul milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-HDP-İP gizli bir anayasa taslağı hazırladılar. Bu gelişme, CHP-HDP (PKK) evliliğine giden çok önemli bir dönemeçtir.

TASLAK MADDELERİ NELERDİ?

HDP (PKK) ihanet düşünceleri yazıya dönmüş. Anadilde eğitim: Anadilde eğitimi yasaklayan herhangi bir hükme Anayasa'da yer verilmemelidir. Başta ANA DİL OLMAK ÜZERE kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılmalı. Özerkliğe giden yolu açma maksatlı madde: Yerel yönetimler güçlendirilmeli, Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi kabul edilmeli. Demokratik Anayasa gerekiyor: Anayasa'nın hazırlanma süreci, HDP'nin de (PKK) içinde olacağı her kesimi kapsayacak bir yöntemle yürütülmeli. Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşılmalı. Tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı.

IRAK TEZKERESİ'NE HAYIR OYU

26 Ekim 2021... Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan bölücü terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonlarını başarı ile yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında Türk Milleti'nin desteğini işaret eden tezkereye CHP, HDP ile beraber HAYIR oyu verdi.

SONUÇ

CHP, ARKA PLANDA HDP(PKK) İLE KANKA durumunda. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" demişti. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sert bir şekilde, "Diyarbakır fantezilerinden başlayan ifadelerden bin 212 evladımızı şehit verdik. Demokrasinin yolu TBMM'den geçer" ifadelerini kullanmıştı. Meral Hanım da, Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Yavuz Ağıralioğlu'nu yedi. Böylece iki yüzlü siyasete örnek oldular.