  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ABD’de bir AVM’ye silahlı saldırı yapıldı: 14 yaralı

ABD’de bir AVM’ye silahlı saldırı yapıldı: 14 yaralı

18.4.2022

ABD’de bir AVM’ye silahlı saldırı yapıldı: 14 yaralı

ABD yine bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan polis ekipleri, 10 kişinin silahla 2 kişinin ise yaşanan arbede esnasında yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından basın açıklaması düzenleyen Columbia Polis Şefi William Holbrook, 12 yaralının 15 ila 73 yaş aralığında bulunduğunu ve 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığı ifade edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA