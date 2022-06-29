İdam cezasına desteğe hazırız

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Marmaris'teki yangının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen idam cezası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli servet olan ormanları korumanın her vatan evladının görevi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ormana kast edenler vatana kast etmiştir. İhanetle, rezaletle ve cinayetle izah edilemeyecek bir kötülüğün faili olmuştur. Marmaris'te 4 bin 500 hektarlık alan yangından zarar görmüştür" dedi.

'GEREĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Ormanları yakmanın, ormanı yok etmek amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacağının da kural altına alındığını hatırlatan Bahçeli, "İdam cezası tartışmasının yararlı gördüğümüz, kanun teklifi gelirse destek olacağımızı beyan ve ifade ediyorum. İdam cezasının kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarının da içermesini ümit ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Pınar Gültekin'e, Nurcan Karakaya ile Bedirhan Mustafa'ya ilahi hesap günü çattığında ne diyeceğiz!" ifadelerini kullandı. Bahçeli, konuşmasında Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında düzenlenen İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmesini de sert bir dille eleştirdi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN NE İŞİ VAR!'

MHP lideri, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun sempozyumda ne işi var? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Kılıçdaroğlu'nun 'din halkın afyonudur' diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda, Karl Marx'tan alıntı yaparak salona hitap etmesine nasıl katlandınız Bizim asıl ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Adı ve unvanı da tertemiz ülkü erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları'dır" dedi.