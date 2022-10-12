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Haberler Politika “Kılıçdaroğlu ABD’ye icazet almaya gitti”

“Kılıçdaroğlu ABD’ye icazet almaya gitti”

12.10.2022

“Kılıçdaroğlu ABD’ye icazet almaya gitti”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti vardı. Ziyaretin zamanlamasını da manidar bulan Devlet Bahçeli, "Gerekçeyi de hazırlamışlar. Neymiş, Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl vizyonunu en parlak beyinlerle tartışacaklarmış. Utanın, utanın! Parlak beyin arıyorsanız milletimizin gözleri parlayan evlatlarına bakın. Sayın Kılıçdaroğlu geç bu masalları. Herkes biliyor ki ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir" diye konuştu.
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