29. Madde kabul edildi CHP’li Erbay şov yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Dezenformasyon ile Mücadele Yasası olarak bilinen kanun teklifinde; halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren madde kabul edildi. Söz konusu maddenin görüşmelerinde ise CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın şovu tepki çekti. Erbay, kürsüde cebinden çıkardığı cep telefonunu çekiçle kırdı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP'Lİ ve HDP'liler de Erbay'a destek verirken, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise eyleme tepki göstererek 'terbiyesizlik' dedi. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar ise bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söylemekle yetindi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, "CHP'li Meclis Başkan Vekili taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yummuştur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise olayın kınama cezası gerektiren bir eylem olduğunu dile getirerek, "Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış" ifadelerini kullandı.