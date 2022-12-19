Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: 6’lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu’nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİM

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyada öğrendiğini açıkladı.

6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?

Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.

ADAY OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz.

AKŞENER'E SERT TEPKİ

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı iddiası) Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı.