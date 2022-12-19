‘Saraçhane fırsatçıları’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de miting düzenledi. Konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Türk ve Türkiye yüzyılının "cümle kapısı" olarak gördüklerini ifade eden Bahçeli, "Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Türkiye'yi üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların kurgulandığı, müdahale edilir ülke olmaktan çekip çıkarmak istiyoruz. Elbette bu süreç meşakkatlidir, zorludur, insan üstü emek ve fedakarlık gerektirecektir. Aynı zamanda bu süreç milletinin sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen, bunun yanında milli ve manevi değerlerle bütünleşip tek nefes olan inanmış yüreklere ve yürekli duruşlara ihtiyaç duyacaktır. Hamdolsun bu yürek Milliyetçi Hareket Partisi'nde ziyadesiyle vardır, bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.





'ADALET HERKESE LAZIM'

Bahçeli, adaletin ve hukukun herkese lazım olduğunu, hukuk önünde hiç kimsenin ayrıcalıklı bir konumu bulunmadığını vurgulayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır" dedi. "İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır" diyen Bahçeli, "Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur? Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, 'yeni başlıyoruz' diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır" diye konuştu. MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır."



BUKALEMUN SİYASETÇİLER

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, mahkeme salonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez, saygı duymaz. Altılı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını hiç kimse kale almaz, nitekim almamıştır. Saraçhane'de yargı kararına sarılıp 'fırsat bu fırsattır' diye meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir" dedi.

ÇILGIN TÜRKLERİN YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

Bahçeli, "2023 yılına hazır mısınız, 2023'te yeni bir Türk mucizesine var mısınız, 2023'te Türkiye'nin yükselişine destek olacak mısınız?" diye soran ve katılımcılardan "Evet" cevabını alan Bahçeli, "Allah'ın izni, sizlerin teveccühüyle önümüzdeki yıl Çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Nitekim verdiğiniz cevaplar buna işaret etmektedir. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, boş yere hevese kapılmasın, Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacak, aciz ve zayıf hale gelinemeyecektir" şeklinde konuştu.

"ZİLLET İTTİFAKI OYUN İÇİNDE OYUNDUR"

İktidara muhalefet etmekle, ülkeye muhalefet etmenin başka şeyler olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'nin belki de en göze çarpan talihsizliği, siyaseti akıl ve ahlak çemberi dışına taşıran, milli ve manevi değerlerle zıtlaşan muhalefet partilerinin varlığıdır. Zillet ittifakı siyasi canlılığını, kumandalı iradesiyle, kutuplaşma taktikleriyle sürdürmektedir. Nerede bir husumet görülüyorsa, zillet ittifakı orada rol kapmak için devreye girmektedir. Zillet ittifakı oyun içinde oyundur" dedi.