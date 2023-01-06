HDP’nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konuldu

ANAYASA Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı.

İDDİANAMEDE, partinin temelli kapatılmasının yanında Hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi.

'ORGANİK BAĞI DEVAM EDİYOR'

HDP, bu süreçte esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Dava aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, ivedilikle Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne 11 sayfalık yazı gönderdi.

Yazıda, HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için partinin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtildi. Anayasa Mahkemesi de HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. HDP'nin 1 ay içinde savunma yapacağı, 1 ay sonra tedbir kararının gözden geçirileceği belirtildi. Öte yandan HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.