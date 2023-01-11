Terör örgütünün sözde asker alma dairesi: HDP

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açılmıştı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davası kapsamında AYM heyetine sözlü açıklamada bulundu.

Gazetecilere değerlendirmede bulunan Şahin, "Davalı partinin devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütü ile olan bağı milletçe bilinen bir gerçek. Tüm toplumca da biliniyor. Neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'nın güdümünde bir organ olduğunu kabul ediyor. Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Şahin, kapatma davası sürecinin seçime kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı sorusuna, "O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarı ile bitti" dedi.