6’lı masada yönetim krizi! CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na zehir zemberek sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında altılı masanın yönetim modeline ilişkin konuştu. Davutoğlu, masada bulunan her partinin oy oranına göre bakanlık alacağını söyledi.



HER PARTİYE EN AZ 1 BAKANLIK

Ahmet Davutoğlu, masadaki her partinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını belirterek, "Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak." dedi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanının genel başkanları ciddiye almaması durumunda, meclis desteğini kaybedeceğini ve ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Bu durumun ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyduğunu söyleyen Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor! "Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek" diyen Davutoğlu, adeta "eli kolu bağlanmış" bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa'ya en çok Altılı Masa'nın aktörleri zarar veriyor. Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor."

"6'LI MASA BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YAPMAMIŞTIR"

Öte yandan, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek, 6'lı masada böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Zorlu, "6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir.

Bunu yaparken 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. 6'lı masanın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız." ifadelerini kullandı.





ŞİRİN PAYZIN: DAVUTOĞLU'NA BU ÖZGÜVEN NEREDEN GELDİ BİLMİYORUM

CHP yandaşı Şirin Payzın da Gelecek Partisi liderinin açıklamalarına tepki göstererek, Ahmet Davutoğlu'na bu özgüvenin nereden geldiğini sordu.

Şirin Payzın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz."