MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde partisinin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından konuşan Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleri için 6'lı Masa'ya çağrıda bulundu. Bahçeli, şunları söyledi: "Sözlerime kulak vermelerini tavsiye ve tembih ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Zira aranızda siyaset cingözleri suyu devamlı bulandıracaktır. Gelin, bu sevdadan vazgeçin. Milletvekili Genel Seçimi'ne her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM'de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım."



'VAKİT VARKEN DÖNÜN'

"Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım" diye konuşan Bahçeli, "Gelin bu şerefe siz de ortak olun. Ey CHP, ey İYİ Parti, ey diğer 6'lı Masa mensubu parti başkanları; kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun" ifadelerini kullandı.



'YOLDAN ÇIKMAYACAĞIZ'

MHP'nin hem fikren hem siyaseten hem de heves ve heyecan bakımında tam manasıyla seçimlere hazır olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bilinmesini isterim ki; algı operasyonları, ahlaksız tertipler boşunadır. Tedavülde tutulan kara kampanyaların sonu ve sonucu yoktur. Türkiye'yi ve Türk milletini çağın üzerine sıçratma mücadelemizin teklemesi, tökezlemesi ve sekteye uğraması söz konusu değildir. İnandık, başaracağız. Söz verdik, yapacağız. Sabrettik, lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız, yoldan çıkmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"TSK'NIN TÜM NEFERLERİ KAHRAMANDIR"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, askerlere yönelik, 'Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar' sözlerine tepki göstererek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bizim kahraman askerlerimizin giydiği üniformayı Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu, edepsizdir. Hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu, müfteridir. Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve tüm neferleri kahramandır" diye konuştu.