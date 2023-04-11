Manisa’da iki partiden de tepkiler var

MANİSA'DAN Millet İttifakı ortaklarından CHP ve İYİ Parti'nin hazırladığı listelere tepkiler çok fazla. CHP'nin ilk sırada Grup Başkanvekili Özgür Özel yer alırken, Özel özellikle listede sorun yaşadığı CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ı seçilemeyecek yerden 5. sıradan aday gösterdi. CHP, Manisa'da bugüne kadar en fazla 3 milletvekili çıkardı. Özel'in desteklediği milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 2. sırada, Bekir Başevirgen ise 3. sırada yer aldı.

ÖZDAĞ'A YER VERMEDİLER

CHP'DE tepkiler bununla da kalmadı. CHP asıl sürpriz 4. sırada yaşandı. DEVA Partisi'nden CHP listesine giren Selma Aliye Kavaf tartışma konusu oldu. Bu durum listede iyi yerde olmayı bekleyen Semih Balaban'ı listede gerilere attırdı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da CHP Manisa listesinden aday olmayı bekliyordu. Ancak CHP Manisa yerine Muğla'da 4. sırada aday gösterildi.

'SON HAMLEYİ BİLEMEZSİNİZ'

GELECEK Partisi Manisa İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Nurten Onultmak, Özdağ'ın Manisa'dan aday gösterilmemesini eleştirerek "Manisa'da Selçuk Özdağ'ın olmadığı bir listede muhafazakar sağ seçmenin oyunu Manisalı bile olmayan bir kişi ile nasıl sağlayacaksınız? Siyaset satranç oyunu gibidir. Son hamle nasıl gelir hiç kimse bilemez" dedi.