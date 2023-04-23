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Haberler Politika Yeni nesil Altay Tankı TSK’ya teslim ediliyor

Yeni nesil Altay Tankı TSK’ya teslim ediliyor

23.4.2023

Gazete

Yeni nesil Altay Tankı TSK’ya teslim ediliyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye'de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni ALTAY" adıyla yeniden tanımlandı. 3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.
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