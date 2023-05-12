En düşük memur maaşı 22 bin lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerinin ardından 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine de müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, 12 bin lira civarında olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını, bu artışın emeklilere de yansıyacağını açıkladı. Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin seçimler sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Yola çıkarken 'çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Ücret konusu en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı dolar olarak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu yaklaşık 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınabiliyor. Hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenilmesine de izin vermeyiz" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde memurların maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışı getirdik. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldı. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldı. Temmuz'da bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim."Erdoğan, "Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacak. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler" dedi.Başkan Erdoğan, dün Ankara'nın Pursaklar, Mamak-Altındağ ve Sincan mitinglerinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan Sincan'daki konuşmasında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi konusuna değindi. Erdoğan, "Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler bugün de yine aynı yöntemle Cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz. Ama millet seni kasetle bir yerlere getirmeyecek" dedi. Erdoğan, konuyla ilgili gerçeklerin birkaç gün içinde ortaya çıkacağını söyledi.