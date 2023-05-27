AK Partili vekiller mazbatalarını aldı

AK Parti İzmir'den 28'inci dönem milletvekilleri mazbatalarını teslim aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün her biri İzmir için çalışmaya hazır cengaver ve mücadeleye hazır güzel insanlarla mazbatalarımızı aldık" dedi. Alsancak'taki İzmir İl Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine AK Parti İzmir 28'inci dönem milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Eyyüp Kadir İnan, Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve partililer katıldı. AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen siyasiler daha sonra Alsancak Birinci Kordon'da partililerle birlikte fotoğraf çektirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün her biri İzmir için çalışmaya hazır cengaver ve mücadeleye hazır güzel insanlarla mazbatalarımızı aldık" dedi.



AYDIN VE MANİSA'DA DA MAZBATALAR TAMAM

Aydın ve Manisa'da da milletvekili seçilen AK Partili ve MHP'li isimler mazbatalarını aldı. Aydın'da AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen; Manisa'da AK Parti'den Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mücahit Arınç ve MHP'den Erkan Akçay törenle mazbatalarını aldı.





METİN BURMALI

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