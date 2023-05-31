Tuncay Özkan odasını topladı

CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı bozgunun ardından hedefe konulan isimlerden biri oldu. CHP seçmeni tarafından hedef tahtasına konan Özkan'ın bundan birkaç ay önce "Gizli bir anket geldi bana Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyor" sözleri yeniden gündem oldu. Erdoğan'ın bu iddianın tam iki katı oy alarak seçimi kazanması sonrası muhalifler birkaç gün önce yeniden vekil seçilen Özkan'ı istifaya davet etti. Bu arada Özkan'ın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Başdanışmanı sıfatıyla kullandığı odayı boşalttığı belirtildi.

Yeni Asır'ın görüştüğü Özkan'a yakın kaynaklar, Özkan'ın Meclis'te milletvekili olarak kendisine tahsis edilen odayı kullanacağını, günler öncesinden eşyalarını topladığı genel merkezdeki odasını ise milletvekili seçilmeyen yakın arkadaşı CHP Grup eski Başkanvekili Engin Özkoç'a bırakmak istediğini, genel başkan başdanışmanlığı görevinin ise sürdüğünü dile getirdi.

GİZLİ ANKETİ GÜLDÜRDÜ

ÖTE yandan Özkan'ın seçimlerden birkaç ay önce katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına ilişkin yaptığı yorumlar da gündem oldu. Özkan, 24 Ocak 2023 tarihinde bir programda, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi mesela yüzde 26 gözüküyor Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu oy oranının tam iki katını alıp tarihi bir zafer elde etmesi sonrası Özkan'ın ne diyeceği merak konusu oldu.

ERHAN GÜLENÇ