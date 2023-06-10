HÜRJET’in son uçuşunda 2. test pilotu da yer aldı

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan'dan itibaren 10 kez uçtu. Türk Savunma Sanayinin yüz akı projelerinden Hürjet'in son uçuşunda ikici test pilotu da yer aldı. Hürjet, bu bağlamda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Üstün teknolojisiyle savunma alanında kritik rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet'te ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarı ile icra etti.

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