“Doğu Türkistan’la kaderimiz birdir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çin'in baskısı altındaki Doğu Türkistan ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Doğu Türkistan'da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkûm bırakılanları unutmadıklarını belirten Bahçeli, "Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir" dedi.

'GÖNÜL BAĞI VAR'

İNSAN hak ve hürriyetinin evrensel olduğunu dile getiren Bahçeli, "Hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel; hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haizdir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulüm insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla hem tarih, hem kültür, hem de gönül bağı vardır ve bu tartışmasızdır. Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur" dedi.

Doğu Türkistan'ın Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağı olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Uygur davasının yılmaz savunucusu sayın Rabia Kadir şu anda ABD'de yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, sayın Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi temennimdir. MHP sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.