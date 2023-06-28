‘İzmir’de belediyecilik siyasi konkordato ilan etmiştir’

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, CHP'li yerel yönetimleri hedef alarak, "İzmir artık belediyecilik anlamında siyasi konkordato ilan etmiş durumda. Bütün belediye branşlarında konkordato ilan etmiştir. Biz milletvekili olarak vatandaşımız ile hangi konuyu konuşsak ucu belediyeye çıkıyor" dedi.

ZİYARET EDİYORUZ

İnan, "Yaşadığım büyüdüğüm şehrin temsilcisi olmak, böyle yüce bir sorumluluğu genç yaşta yaşamak çok güzel bir şey. Yasama yılını güzel bir şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. İzmir'in ve gençlerin sorununu için gençliğimin tüm enerjisini harcayacağım. Ben ve milletvekillerimiz ilk fırsatta şehrimize gelmeyi ihmal etmedik. Ziyaret ettiğimiz yerleri tekrar seçildikten sonra ziyaret etme sözümüz vardı, bunu gerçekleştirdik" diye konuştu. Saha turlarının çok verimli olduğunu belirten İnan, "Bu hafta çok güzel bir tura bismillah dedik. Merkezdeki ilçelerimizi ziyaret ettik. Çünkü kampanya sürecinin en önemli parçaları vefakar üyelerimiz. Hepsine teşekkür ettik. Bayramdan sonra da kalan ilçelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Otobüs fikri tüm vekillerimizden çıktı. İl başkanımız Bilal Saygılı ve ekibi hazırlıklarını yaptı" diye konuştu.