Şamar oğlanı; 'önüne gelenin azarladığı ve hıncını aldığı, kimse' anlamında kullandığımız bir deyim.

Bir nevi 'günah keçisi' anlamına da gelir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si adeta şamar oğlanı durumunda. CHP'ye gelen vuruyor, giden vuruyor. Sözcü Yılmaz Özdil-Fatih Portakal, Halk TV, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel vuruyor, Abdülatif Şener ayrılıyor, vuruyor, CHP'den milletvekilleri çıkaran Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu adamlarını alarak kaçıyor. Emek hırsızlığı laflarıyla vuruşuyorlar.

MERAL AKŞENER CHP'Yİ TOKATLADI

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı, hiç kendi suçu, hatası yokmuş gibi CHP'yi ve CHP'nin arka bahçesini öyle bir tokatladı ki sormayın. Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu morarttı.

Attığı tokatların izi çıkmadan CHP'nin arka bahçesindeki kalemler, TV'ler Meral Akşener'e saldırmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun omurgasında kurulan 6'lı masa dağıldı. Birlikte yola çıkanlar birbirlerini yiyor.

'TÜKENMİŞLİK SENDROMU'

Ortaya çıkan duruma bakınca 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Allah Türkiye'yi korudu. Eğer Kılıçdaroğlu'nun kumpanyası tesadüfen iktidara gelseydi hem milletimiz hem de devletimiz perişan bir tablo ile karşılaşırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında diğerlerine göre daha ağır duran İYİ Parti'nin kurultayında Meral Akşener ipleri kopardı.

Çok gergindi, sık sık masayı yumrukladı. Siniri yüzüne de yansıyordu. Siyaseti yakından takip eden bir doktor arkadaşım Kılıçdaroğlu ve Akşener'in durumunu şöyle yorumladı:

"Kılıçdaroğlu ve Akşener'in durumu tam bir tükenmişlik sendromu."

AYNI HASTALIK ONDA DA VAR

Bilindiği gibi tükenmişlik sendromu bireylerin başarısızlıklar karşısında mücadele duygusunu azaltan ve direnme gücünün kaybedildiğinin inanılmasına yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur. Bu açıdan bakarsak, siyasal alanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında, 13'üncü kez kaybetmiş 'ne yaparsak yapalım olmuyor' duygusu içindeki özellikle CHP-Kemal Kılıçdaroğlu tükenmişlik sendromu yaşıyordu. Aynı hastalığı Meral Akşener'de de görüyoruz.

Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan başarısızlık karşısında agresif hale gelmişti. Kendisini kontrol etme yeteneği azalmıştı.

Etrafındakilere karşı sabırsızlığı artmıştı. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine başkalarını suçlamaya başladı, onları yetersiz gördü.

'SAYGISIZLAR' SUÇLAMASI

Meral Akşener de kurultayda isim vermeden parti içindeki bazı isimleri 'Saygısızlar' diye suçladı. Evet. Meral Akşener'in, 'Ödünç 15 CHP milletvekili pişmanlığı', 'CHPHDPPKK aşkından rahatsızlığı, 'bundan sonra hayatta size başarılar' sözleri tartışılmaya devam edecek. Peki Akşener'in derdi ne? Konuşmasının satır aralarına bakınca belli ki Meral Akşener ve İYİ Parti kendilerine bir yol tutma eşiğinde.

Tatlıoğlu: Vekil alınması CHP'nin bize ipoteği oldu

İYİ Parti kurucusu ve E. Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Akşener'in konuşmasıyla ilgili "Alışamadık" yorumunu paylaştı.

Millet İttifakı'nın bittiğini ancak önümüzdeki yerel seçimlerde sadece sınırlı iş birliği olabileceğini söyledi. Tatlıoğlu, "CHP ile ilişkilerimizde beraberlik parti irademiz üzerinde ipotek konulmasına yol açtı. Artık bu ipotek tamamlandı" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da, "CHP'yle sürekli iş birliği içinde olmak partiler arasındaki farklılıkları gözden kaybediyor, oysa İYİ Parti ile CHP rakip partiler" şeklinde konuştu.

SONUÇ

MERAL Akşener konuşmasında yeni yol haritasının şifrelerini verdi. Müstakil siyaset yapacak. Dün beraber olduğu ancak bugün karşısına çıkacağı partilerin tabanlarına yönelecek. CHP'den rahatsız olan kesimleri, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yanında çekemediği muhafazakar ve milliyetçi kesimleri, İYi Parti'ye çekme taktikleri yapacak. Oyunu artırabildiği takdirde 'Artık ittifak yapmak isteyen bize gelecek.

İstediklerimizi verecek' havası yaratılacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında belediye pazarlık masası Kasım ayında tekrar kurulacaktır. Evet, merhum Süleyman Demirel'in dediği gibi dün dündür, bugün bugündür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Meral Akşener'in de derdi koltuktur.