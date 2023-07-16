‘7 değil 70 yıl geçse unutturmayacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi Stadyum'unu dolduran vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminin önemine değinen Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz Anma Programı'ndaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Benim milletim direndi, ülke işgal edilemedi. Tüm kirli seneryoları yırttık attık. Köle olmayacağız, devletimizi parçalatmayacağız dedik. Ezanımızı susturtmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin kodlarındaki vatan sevgisini anlayamazlar.

TEK YÜREK TEK BİLEĞİZ

15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız. İradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

"HAFIZAMIZA KAYDETTİK"

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan odakları da hafızamıza kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz. Biz 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Milletçe nesilden nesile anlatılacak büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Nasıl birlik olunacağını tüm dünyaya gösterdik. Bu, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumların direnişidir. "Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır"

KAHRAMAN KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.