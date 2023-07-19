Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na darbe hazırlığı! İhanet toplantısının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ateşi harlanarak büyüyor. Daha önce defaatle 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutundan eylem boyutuna geçti.

Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu, toplantılara da başladı. Zoom üzerinden yapılan son toplantı ise ifşa oldu.

Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.

ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.

"Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği darbe hazırlığı internete düştü.

GİZLİ TOPLANTI SIZDI

CHP'deki gelişmeler tam sürat devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALAN BELLİ DEĞİL

Bu gelişmeler yaşanırken YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri kimin kayda aldığı bilinmiyor.

ALTERNATİF KURULTAY PLANI HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantı ifşa oldu. İmamoğlu "Birkaç hususta ilk planlamımızı yapmıştık. Hem parti meclis süreci ile ilgili bir zemin oluşturmaya karar vermiştik. Özellikle örgütte görevden alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. İkincisi özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi ya da olgunlaşabilir mi? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. Bir ön görü zemini oluşacaktı. O konu da bir çalışma sürdürülecekti." diyerek toplantıya başladı.

İHANET BELGESİ İMZALANDI

Darbe toplantısına katılan isimlere süreci anlatan Ekrem İmamoğlu; "O zaman parti meclisi süreci dengede gidiyor. Muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü bir aksiyona dönüşecek" dedi.

SÜREÇ HAZIR

Gökhan Günaydın ise "Bülent bey burada bir metin hazırladı. Onun da aldığı imzalar var, benim de var. Şu için itibarıyla durum şudur: 7 kişi imzaladı. Sayıyorum izninizle: Bülent Tezcan. Tekin Bingöl, Gökhan Zeybek, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz önce ben metni zarf içinde Selin Hanım'a gönderdim. Onunla birlikte 8 kişi olacak. Bu akşam Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacak. Geriye Muharrem bey, Hakkı Suha Okay bey ve Yaşar Semra hanım kalacak. Böylece imza sayısı pazartesi akşam itibarıyla 15'i bulacak." dedi.

İMZALARIN GERİ ÇEKİLMEMESİ İÇİN BASKI

Görüntülerde CHP Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışmalar yapıldığı görülürken imza verenlerin imzalarını geri çekmemesi için de baskı yapıldığı anlaşılıyor.

İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISINA KATILAN İSİMLER

Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili, Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili, Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili, Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili, Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili, Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili, Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi, Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi, Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi, Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi, Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Sevgi Kılıç