Ege’de 17 ilin emniyet müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İzmir dışında Ege'de Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'e de yeni emniyet müdürleri atandı.

İZMİR'E SEL GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapılırken, 52 ilde emniyet müdürü değişikliğine gidildi. Bu değişikliklerden biri de İzmir'de yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, genel müdürlük emrine alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve polis başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Kararname ile emniyet müdürü değiştirilen 52 ilden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine atandı.

POLİS BAŞMÜFETTİŞLİĞİ YAPTI

Evli ve 1 çocuk babası Celal Sel, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19 Eylül 2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.