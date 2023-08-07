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Haberler Politika Tarih düşmanlarını Türk araştırmacı tespit etti

Tarih düşmanlarını Türk araştırmacı tespit etti

Tarih düşmanlarını Türk araştırmacı tespit etti
Osmanlı Devleti'nin bir dönem hüküm sürdüğü topraklarda araştırma yapan yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, Romanya ve Bulgaristan'da Osmanlı dönemine ait 40 kadar çeşmeye haç figürü işlendiğini söyledi. Osmanlı'nın hakim olduğu topraklardaki 20 kadar ülkede 500'ün üzerinde mimariyi araştıran yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, 18 ülkede 448 eseri inceledi. Yılmaz, "İncelediğim 448 eser arasında Romanya'da 29, Bulgaristan'da 9 toplamda 38 Türk mimari eseri olan çeşmeye haç figürü işlenmiş olduğunu gördüm. Bu durum, getirip bir haç asmak gibi değil, haçın, çeşmenin ana mimari unsuruymuş gibi bilinçli olarak mimariyi değiştirmek için yapılığı anlaşılıyor" dedi.
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