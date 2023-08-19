İstanbul’da İmamoğlu borsası açılıyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı'na fit olurken dağılmış Millet İttifakı partilerine çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Bu çağrının, İstanbul'da önümüzdeki günlerde 'İmamoğlu Destek Borsası' açılmasına yol açacağı söyleniyor. Bu bağlamda İstanbul'da İmamoğlu'na İYİ Parti-Meral Akşener ve HDPKK'nın destek verip vermeyecekleri tartışılmaya başladı. Dağılmış Millet İttifakı partilerinin İmamoğlu'nun çağrısına ne yanıt vereceği merak edilirken İstanbul'da İmamoğlu Borsası'na yönelik ilk fısıltılar kulislere düştü.

İTTİFAK YOKSA KAZANAMAZ

İmamoğlu'nun kendisini desteklemelerini isteyeceği İYİ Parti-Meral Akşener ve HDPKK'nın pazarlık masasından istediklerini almadan kalmayacağı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabul ettiren İYİ Parti'nin bu sefer destek karşılığı İstanbul'da CHP'den Bakırköy veya Beşiktaş gibi büyük; Üsküdar, Şile gibi küçük ölçekli ilçelerin kendilerine verilmesini isteyebileceği konuşuluyor. HDPKK'nın da altta kalmayacağı, İmamoğlu'na destek karşılığında, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerini isteyeceklerinden bahsediliyor. Evet. İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan kazanma ihtimali yok. Bu nedenle İmamoğlu Borsası'nda İYİ Parti ve HDPKK'nın muhakkak destekleri gerekiyor.

HACIBEKTAŞ'A GÖTÜRMEDİ

Genel Başkan olmak için havalarda gezip sonunda belediye başkanlığına fit olan İmamoğlu'nun havası sönmüş görünüyor. İmamoğlu Tunceli'ye giderek tekrar gözüne girmeye çalıştığı Kılıçdaroğlu'ndan umduğunu bulamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'a giderken yanına Mustafa Sarıgül'ü aldı ancak davet bekleyen İmamoğlu'nu hiç kaale almadı. İlginçtir, Kemal Bey Hacıbektaş'ta olduğu sırada, Ankara'ya gelerek iki Bakan ile görüştü. Bu noktada bile cinlik yapmaya kalktı ama tutturamadı. "Bakanlar beni kabul etmiyor, randevu istedim vermediler, bana engel oluyor" taktiği yapıp propaganda yapacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ziyaret talebini kabul edince umduğunu bulamadı.

ÇAKMA MARTIN LUTHER

Vay, vay, vay. Genel başkan adayı olup olmamaya bir türlü karar veremeyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel tuhaf bir açıklama yaptı: "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. Göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu açıklaması siyası mahfillerde, 'Çakma Martin Luther King' esprileriyle karşılandı. Bilindiği gibi bu klişe sözün sahibi Martin Luther King, Kingi, "Bir hayalim var" diyerek siyasi bir hareket başlatmıştı. Martin Luther King Jr, 1963 yılında Washington'daki kalabalığa hitap ederek eşitlik çağrısı yaptığı "Bir hayalim var" konuşması; bugüne kadar ki en ilham veren, en etkili ve en meşhur konuşmalardan biri olmuştu. Genel Başkan adayı olacağını bir türlü açıklayamayan Özgür Özel'ın son yaptığı açıklamada bir ay sonrasını işaret etmesi manidar bulundu. Özgür Özel, 'CHP ilçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım' dedi. CHP ilçe kongreleri 10 Eylül'de bitiyor. Yani Özgür Özel'in karar vermesi için bir ay daha beklenmesi gerekiyor.

GİZLİ PLAN İŞLEYEBİLİR

Hatırlayalım, İstanbul Rumeli Hisarı'ndaki köşkünde gizli ZOOM toplantısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Selin Sayek Böke hakemliğinde bir pazarlık yaptığı basına sızmıştı. O pazarlık sonrası ortak hareket etmeye başlayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, 29 Ekim veya 5 Kasım'da yapılması düşünülen CHP olağan kurultayına yönelik gizli bir plan hazırladıkları konuşuluyor. 1) Olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delmek, kendi adamlarını yönetime sokmak. 2) CHP'nin en önemli kurulu Parti Meclisi'ne çok adam sokmak. Yapabilirler mi? Eğer Özgür Özel genel başkan adayı olmaya cesaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilirse bu gizli plan devreye girebilir.

İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "İstanbul İl Başkanlığı'na bir arkadaşımı getirmeme izin verir misiniz" demiş. Kılıçdaroğlu'da "İstanbul il kongresine giderken bakarız" demiş. Eski Teşkilat Başkanı, 10 Aralıkçı hizbin yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu'nun bunu duydukları, tedbir almaya almaya başladıkları konuşuluyor. Gürsel Tekin de İstanbul İl Başkanlığı için Kemal Bey'in kendisini işaret etmesini bekliyor.

SONUÇ

CHP demek, hizip, manevra, entrika, dar alanda paslaşma, ayak kaydırma ve insan öğütme makinesi demek. Yerel seçimlere kadar CHP'de oyun bitmez. Yerel seçimleri kaybetmesi halinde kanlı savaşın, 31 Mart 2024'ün hemen sonrasında patlayacağından kimsenin kuşkusu olmasın.