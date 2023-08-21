Kabine’nin gündemi ekonomi ve dış politika

Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve ekonomiye dair atılacak adımlar ile diplomatik süreçler oluşturacak. Öncelikle memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam ile ilgili hükümetin teklifi değerlendirilecek. Gençlere teknolojik alet alımı için vergi muafiyeti için gözler Kabine'de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

KKTC'DEKİ DURUM DA ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan, diplomasi trafiğini aralıksız olarak sürdürüyor. Dış politikadaki gelişmeler de Kabine gündeminde yer alacak. KKTC'de Türk askeri ile BM Barış Gücü askerleri arasındaki gerilim ele alınacak. Tansiyonun düşürülmesi ve Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar masadaki başlıklar arasında yer alacak. Diplomasi trafiğini Eylül ayında da devam ettirecek olan Başkan Erdoğan ilk olarak Hindistan'daki G20 ve ardından ABD'de BM genel kuruluna katılacak. Zirveler öncesinde son hazırlıklar da toplantıda konuşulacak.

MEMURLARIN ZAM MİKTARI ELE ALINACAK

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Kabine'de olacak. Memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler tamamlanmadan önce hükümetin masadaki zam teklifi değerlendirilecek. Memur zammıyla birlikte 3600 ek gösterge de kabinenin gündeminde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da Kabine'yi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

BUDAPEŞTE'DE 'TAHIL' DİPLOMASİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine katılmak üzere Macaristan'a geldi. Başkent Budapeşte'de Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'na "TUR" uçağıyla iniş yapan Erdoğan, buradan Başbakan Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştireceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

GÖRÜŞ PAYLAŞIMI

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunuldu. Karadeniz'de yaşanan gerginlik Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte ortaya çıkan tahıl koridordu krizi de liderlerin gündemindeydi. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği, NATO'nun genişlemesine yönelik adımlar değerlendirildi. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde atılacak adımlar da ele alındı. Erdoğan, Orban ile görüşmesinin ardından Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı'nda gerçekleştirilen Kuruluş Günü kutlamalarına katıldı.