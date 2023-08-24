İzmir İl Milli Eğitim Müdürü yeniden Yahşi oldu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden iki yıl önce ayrılan Ömer Yahşi, tekrar İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. FETÖ ile mücadelesi ile akıllarda yer eden Yahşi, İzmir'e kazandırdığı okullar ve geniş çaplı projelerle de gündem olmuştu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasından sonra boşalan koltuğa Ömer Yahşi getirildi. 5 yıl boyunca İzmir'de görev yapan Yahşi, iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı görevine Mahmut Özer'in seçilmesinin ardından görevden alınan isimlerden olmuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE ETTİ

Yahşi, Yusuf Tekin'in bakanlık görevine getirilmesinin ardından yeniden eski görevine dönmüş oldu. Müdür Yahşi, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından terör örgütü FETÖ ile yürütülen mücadelede aktif görev almış ve dönemin İzmir Valisi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile birlikte de yakın çalışma içerisinde olmuştu. Yahşi'nin müdürlük yaptığı süreçte Milli Eğitim bünyesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasının çözülmesi, darbe girişimi sonrası FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan kolej ve dershanelerin Milli Eğitim bünyesine katılması sürecini de yönetmişti.