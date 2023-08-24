Kayıp heykel parçasını Jandarma buldu

CHP'li Milas Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bargilya Festivali'nde sergilenen bir heykele ait 30 kilo ağırlığında kayıp bronz parçalar, Tuzla Sulak Alanı'nda bulundu. Değeri 50 bin euro olan heykeli yapan Küratör Ender Güzey, "Çok mutlu oldum. Jandarma özverili çalıştı" dedi. Boğaziçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivali çerçevesinde sanatçı Ender Güzey'in kuş temalı heykeli de sergilenmiş, festivalin ardından nakliye için alana gelen Güzey, heykelin bronz parçalarının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurmuştu.