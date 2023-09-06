Özkoç Soyer’i ikna edemedi

CHP'de İzmir il kongresi öncesi hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. CHP liderinin Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç'un sessiz sedasız İzmir'e geldiği ve il kongresine yönelik Tunç Soyer'le görüştüğü öğrenildi.

'DELEGELERİN DESTEĞİ BÜYÜK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmirli heyete, Soyer'i işaret ederek 'Bu konuları benimle değil Tunç Bey ile görüşün, Aslanoğlu'nun aday olmasını istemiyorsanız da Tunç Bey'i ikna edin" demesi üzerine İzmir'e gelen Özkoç'un Soyer'e, Aslanoğlu dışında bazı isimleri dile getirdiği belirtildi. Soyer'in ise bununla ilgili, "30 ilçe başkanının 29'u adaylık açıklamasına katıldı. Yine 27 ilçe başkanı 'Aslanoğlu'nun arkasındayız' açıklamasında bulundu. Delegelerin önemli bir bölümü destek veriyor" dediği öne sürüldü