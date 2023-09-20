Bahçeli: Ermenistan aklını başına almalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere heyecanla hazırlandıklarını söyleyen Bahçeli, "Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur. Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir. MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez" dedi. Ermenistan'ın provokasyonları ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli" diye konuştu.

KURULTAY TARİHİ 14 MART

Kurultay tarihini belirlediklerini açıklayan Bahçeli, "Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz" dedi.