AK Partili Saygılı’dan ‘yaşam tarzı’ dersi

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a 'yaşam tarzı' dersi verdi. Son dönemde yaşanan asayiş olayları sebebiyle gündem olan Kordon'da alkol kullanımının ve yeşilliklere oturulmasının engellenmesi konusunda gelen önerileri değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Kendi belediye başkanları 'çalı konulsun' dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bunu diyor. Ben de istediği gibi serbestçe otursun, çayını kahvesin içsin, sohbet etsinler diyorum. Kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece sorun yok. İnsanların temel haklarına, eğlencesine karışmak olmaz. AK Parti'nin böyle bir derdi yok" dedi. '

DOĞRU BULMUYORUM'

Kendilerine yönelik yaşam tarzına müdahale iddialarına yanıt veren Saygılı, "Şaşkınlıkla izliyorum. Kendi kafalarındaki hayalleri mi yaşıyorlar anlamıyorum. AK Parti'nin belediyeciliğin olduğu şehirlerde nerede engelleme var? Toplumsal kurallar tüm dünyada belli. Kendim iş insanı olarak Kordon'da uzun yıllardır ailem çocuklarımla yemek yerim. Geçenlerde Kordon'dan yemek yedik, milletvekillerimiz, Kasapoğlu bakanımla restoranların önünden geçerken bize kadeh kaldırdılar. Birileri şarkı söyledi, biz de eşlik ettik. İnsanlara olmayan şeyleri anlatıp kabus göstermek doğru değil. Oradaki gençlerin eğlenmesinden çimlerde oturmasından niye rahatsız olayım? 50-100 yıl önceki bakış açılarını doğru görmüyorum" dedi.