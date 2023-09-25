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Haberler Politika Değişim isteyenlerle delegeler birbirine girdi

Değişim isteyenlerle delegeler birbirine girdi

CÜNEYT HASÇELİK
Değişim isteyenlerle delegeler birbirine girdi
CHP Manisa'da 'değişim' gerginliği yaşandı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in de milletvekili olduğu ilde kongre sırasında Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu söz alarak "Biz seçilemezsek o zaman her şey biter" sözleri sonrası Manisa'da salon karıştı. Vekilin sözleri sonrası delegeler tepki gösterdi, ortalık karıştı. Kürsüye yürüyen delegeler Bakırlıoğlu'nu protesto etti. Yuhalayarak vekilin konuşmasına izin vermeyen parti delegeleri ile Özel'i destekleyenler arasında arbede yaşandı. Delegelerin tepki göstermesi sonrası ise tribünlerde oturan kişiler 'değişim' sloganları atarak protesto edenlerin üzerine yürüdü. Arbede partililerin araya girmesiyle sonlandı.
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