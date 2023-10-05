Yeni Asır’ın haberi Demir’i istifa ettirdi

Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir, hakkındaki taciz iddiaları sonrası partisinden istifa etti. Yeni Asır'ın haberinin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Demir, bu süreçte partisine zarar gelmemesi için istifa ettiğini söyledi. Konak'ta yaşayan 23 yaşındaki R.G.B. isimli evli bir kadın, kendisine belediyede iş bulma vaadinde bulunan Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir'in kendisini taciz edildiğini iddia etmiş ve polise şikayette bulunmuştu. CHP Konak İlçe Başkanlığı'na istifasını veren Demir, dilekçesinde, "Basında hakkımda çıkan asılsız haberlerden dolayı partime bu süreçte zarar görmemesi adına, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.