Opera binası yalan oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde "tarihe geçecek" iddiası ile temeli atılan ancak daha sonra bir türlü ilerleme sağlanamayan opera binası tarih oldu. Firma Büyükşehir'le sözleşmesini tek taraflı feshetti. Büyükşehir yargıya gitti. Ayrıca; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı işi bırakan firmayı tüm kamu ihalelerine girmekten 1 yıllığına men etti. 2022'nin Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, opera binasının yapımının devam ettiğini belirterek, "Müteahhitle ilgili bir takım sıkıntılar yaşandı ama avukatlarımız onun avukatlarıyla bir araya geldi. Devam edeceğiz" dedi.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Ancak geçtiğimiz Haziran ayında şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetti, konu yargıya taşındı. Soyer, "Opera binası ekonomik kriz nedeniyle durdu ama biz vazgeçmeyeceğiz. Şirketle davalık olduk ama bu aşılır. Ben vazgeçtik demiyorum, yapacağız. Sadece şu anda ekonomik kriz nedeniyle durdu" dedi. Şirketin 40 milyon Türk Lirası tutarındaki teminat mektubunun karşılığı gelir olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi talebiyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketi bir yıllığına kamu ihalelerinden men etti.