Soyer’in gemisi yine karaya oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez turu için kullandığı kentin simgelerinden Bergama Vapuru karaya oturdu. Narlıdere Sahilevleri'nde içerisinde bulunan yolcuları ile birlikte karaya oturan Bergama Vapuru başka bir geminin yardımı ile kurtarıldı. Geçen Haziran ayında İZDENİZ filosunda yer alan Fethi Sekin isimli arabalı feribot BostanlıÜçkuyular arasında iddiaya göre körfez temizlik yapılmadığı için zemininin biriken alüvyon yani çamur tabakasına saplanarak karaya oturmuştu.

MANEVRA YAPAMADI

Yaşanan ilginç olayın ardından aylar sonra bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi turunda kullandığı Bergama isimli vapur Narlıdere Sahilevleri'nde rüzgarın etkisiyle kıyıya fazla yanaşarak karaya oturdu. Vapurda bulunan vatandaşlar olayın şaşkınlığını yaşarken, yolcuların gemiden tahliye edilmesinden sonra manevra yapamayan Bergama isimli vapur bölgeye gelen başka bir gemi aracılığıyla bulunduğu yerden kurtardı.