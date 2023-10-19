İrlanda’dan Filistin’e destek ve dayanışma

İrlanda, Filistin davasını savunmada AB içindeki en güçlü ses olmaya devam ediyor. Gazze'deki insani krizin ortasında birçok Avrupa ülkesi İsrail'e "tam destek" sunarken, İrlanda bir kez daha Filistin'le dayanışma gösterdi. İrlanda'nın, tarih boyunca Filistin davasına olan ilgisi ve güçlü desteği onu diğer Avrupa Birliği ülkelerinden belirgin bir şekilde ayırıyor. Bunun temel nedenlerinin arasındaysa tarihsel benzerlikler ve ülkenin insan hakları konusundaki tavizsiz yaklaşımı gösteriliyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Birliği içindeki en güçlü ses yine İrlanda oldu. İsrail'in Filistin topraklarını hukuka aykırı olarak ele geçirmesi ve Filistin halkının buna karşı mücadelesi, İrlanda'nın Britanya hükümetine karşı verdiği mücadeleyi hatırlatıyor. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarına yönelik eleştirisini dile getirerek von der Leyen'in "İrlanda adına konuşmadığını" belirtti.