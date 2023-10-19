‘Soykırım ortakları’

ABD Başkanı Joe Biden'ın kanlı hastane saldırısının ardından yaptığı "Saldırıyı karşı taraf yapmış gibi gözüküyor" açıklaması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Güvenlik ve Terör Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay, Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ da, Netanyahu ile kucaklaşan Biden hakkında açıklamalar yaptı.

'KOŞA KOŞA DESTEĞE GİTTİ'

İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde, hiçbir geri adım olmaksızın tarihin en kanlı Müslüman soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Başbuğ, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in kanlı elini sıkmak için koşup Netanyahu ile kucaklaşmasına isyan etti. Başbuğ, "İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak çaresizce hastaneye sığınmış olan yaralı kadın ve çocukları vahşice hedef alan kana susamış İsrail, yüzlerce masumu öldürdü. Katliamın ardından İsrail'e destek için ülkeye giden Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından gülücüklerle karşılandı. İki yüzlü ihtiyar bunak Joe Biden'ın açık açık 'Soykırımın ortağıyım' mesajını bu kucaklaşma ile vermiştir" dedi. Dünyanın artık bu katlima dur demesi için geç kaldığını belirten Coşkun Başbuğ, "İnanılır gibi değil, Biden'ın İsrail'in yanında olduğunu biliyoruz ama hastane saldırısında İsrail'in suçlu olduğunu reddetmesi bardağı taşıran son nokta oldu" dedi. "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden tam bir iki yüzlü, ihtiyar bunak" diyen Coşkun Başbuğ "ABD en büyük yanlışı o uçağın merdivenlerinden düştüğünde kaldırarak yaptı. ABD'nin vitrindeki aktörü Biden, arkadaki mekanizma ne derse onu yapıyor. 'Git İsrail'e destek pozu ver' denildi. O da koşa koşa kanlı kucaklaşma için gitti" dedi.

DÜNYA BU POZUN HESABINI SORMALI

Başbuğ, Biden ve Netanyahu'nun hesap verme zamanının geldiğini belirterek, "Kanlı saldırının üzerinden saatler geçmişken birbirlerine gülerek sarılan Biden ve Netanyahu'nun o anları için dünya liderlerinin hesap sorması gerekiyor" dedi.

SİSİ GAZZE'YE 20 KAMYONUN GEÇMESİNİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi. Biden, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, kararı kamuoyu ile paylaştı. Beyaz Saray yetkilileri, insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.