Terörist derken!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen sivillerin "terör örgütünün ortağı sayılabileceğini" duyurdu. 7 Ekim'den bu yana bölgede görev yapan a Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Netanyahu ve ordusunun çoluk çocuk demeden öldürdüğü günahsız siviller, burada ölümü bekleyen çocuk ve kadınlar mı terörist" dedi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 4 bin 651 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 bin 898 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında bin 873 çocuk, bin 23 kadın, 187 yaşlı bulunduğunu belirtti.

ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR

"Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor" diyen a Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu duygularını şöyle dile getirdi: "İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı verdi ve güneye gitmeyenlerin "terör örgütünün ortağı sayılabileceğini" duyurdu. Binlerce günahsız sivil katledildi. Binlerce kayıp var. Yine binlerce çocuk, kadın ve erkek çaresizce ölümü bekliyor. Sessiz dünyaya soruyorum: Bu kişiler mi terörist?"

'ARTIK SON VERİLMELİ'

Her bombardıman sonrası annesini arayıp "Anne iyiyiz. Bizde sıkıntı yok, güvendeyiz" diye bilgilendirme yaptığını söyleyen Kavasoğlu, "Arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Biz iyiyiz. Evet, zor bir iş ama bu işi yapmak gönül işi. Burada yaşananları da birilerinin aktarması gerekiyor. Yayınlar sırasında İsrail ordusunun yanımızdan geçip taşıdığı mühimmatların az sonra Gazze'de çoluk çocuğun üstüne ölüm olarak yağacağını bilmek daha çok derinden üzüyor. Artık birilerinin bu katliama son vermesi gerek" diye konuştu.

'İSRAİL DOZU ARTIRDIR'

İsrail askerlerinin zaman zaman tehditleri altında zorlu yayınlar yapan a Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun da 17 yıl sonra ikinci kez gittiği Gazze'de İsrail ordusunun gözü dönmüş saldırılarını, kadın çocuk demeden öldürerek katliamın dozunu artırdığını söyledi. Yayınları yaparken çoğu zaman gözyaşı akıttıklarını söyleyen Kurşun, "İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka katliama devam ediyor. Gazze, gece gündüz demeden bombalanıyor. Burada gördüklerimiz ve yaşadıklarımız, izleyiciye aktarabildiğimizden daha da fazla. Gazze'ye bundan 17 yıl önce de gitmiş, orada görev yapmıştım. İsrail o günlerde de Gazze'yi bombalıyordu. Ama bu kez farklı. İsrail vahşeti, barbarlığı, katliamı ve soykırımı hepimizi derinden etkiliyor. İsrail yönetimi Gazze'de yaşayan kimseyi masum olarak görmüyor. Ama hastane vuruluyor, minicik bedenler ve kadınlar katlediliyor. Bu çocuklar masum değil mi? Ama İsrail'e göre onlar terörist!" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA SESSİZCE SEYREDİYOR'

Ortadoğu coğrafyasında ne zaman ne olacağının bilinmediğini belirten Kurşun, "İnsanlar ölümü beklerken bunlara şahit olmak gerçekten zor. Dünyaya bu seyirciliği karşısında 'ne zaman uyanacaksınız' diye haykırmak istiyorum. Yaklaşık 2 buçuk milyon Gazzeli 360 kilometrekarelik alanda sıkışmış durumda. Su, elektrik, yakıt yok. İnsani ihtiyaçlar karşılanamıyor. Dünya ise seyrediyor. Filistin-İsrail sorununun bir başka kanayan yarası ise işgal altında bulunan Batı Şeria bölgesi. Ramallah, Nablus, Cenin ve El Halil gibi bölgeleri kapsayan Batı Şeria'da tansiyon oldukça yüksek. İsrail askerleri Gazze'deki katliamı protesto eden Filistinli göstericilere plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Sadece Ramallah'ta iki gün içerisinde yaklaşık 30 Filistinli İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı" dedi.

'DAHA KÜÇÜK BİR GAZZE İSTİYORLAR'

ATV Muhabiri Özlem Aktay duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bizler şu anda Aşkelon'un sahil noktasındayız. İsrail ordusu Aşkelon yolunda günlerdir askeri sevkiyat yaparken sahilde ve şehir merkezinde farklı bir durum var. İsrail daha küçük bir Gazze istiyor ve buna gerekçe olarak Gazze sınırına yakın noktalardaki şehirlerin güvenliği gösteriliyor. İsrail bunun için tampon bölge oluşturmak istiyor. Aşkelon merkezinden yaklaşık 11 kilometre sonrası Gazze. Aşkelon'un 117 bin nüfusu var. Burası tahliye edildi, ne kadar hayalet şehir olsa da bir şekilde hayat devam ediyor."