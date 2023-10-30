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Haberler Politika Atatürk kuruluşun Erdoğan yükselişin lideri

Atatürk kuruluşun Erdoğan yükselişin lideri

HABER MERKEZİ
Atatürk kuruluşun Erdoğan yükselişin lideri
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü Anıtkabir'den bir video ile kutladı. "Demokratik, laik, tam bağımsız Cumhuriyetimizin 100. yılını en anlamlı yerde kutlamak istedim. Çünkü kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmirimizden bir kadın olarak milletvekili olabildiysem bunu Büyük Önder Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçluyum" diyen Bursalı, "Yarının Türkiye'sini daha büyük Türkiye'yi yazmak üzere kuruluşun lideri Atatürk'ün izinde ve yükselişin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün dünden daha kararlı, daha inançlı ve daha azimliyiz. Bir kez daha haykırmak istiyorum: Ne mutlu Türk'üm diyene ve Cumhuriyetimizin daha nice yıllarında birlikte olmak dileğiyle. Anıtkabir'e girdiğim andan itibaren binlerce vatandaşımızla birlikteydik. Hepsinde aynı inanç, aynı heyecan ve aynı coşku vardı" dedi.
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