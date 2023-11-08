‘İyilik Treni’ törenle Afganistan’a uğurlandı

Türkiye, Ekim ayında Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle bölgeye 'İyilik Treni' ile gıda, giyim ve hijyen malzemesi gönderdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 26 yardım kuruluşunun desteğiyle toplanan gıda, giyim ve hijyen malzemeleri, Ankara Tren Garı'ndan 'İyilik Treni' ile Afganistan'a uğurlandı. Trende, 39 ton battaniye, 8 ton yatak, 85 ton çadır, 40 ton hijyen malzemesi, 33 ton giyim, 15 ton jeneratör, 240 ton gıda, 30 ton mutfak malzemesi, 400 kilo seyyar WC ve 18 ton ısıtıcı bulunduğu belirtildi.