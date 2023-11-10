Gazze için hep birlikte sesimizi çıkarmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran fanatizmle karşı karşıyayız" dedi.

'DURUŞUMUZ ÖNEMLİ'

Erdoğan, Gazze'de akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyecekleri duruşun çok önemli olduğunu söyledi. "Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim" diyen Erdoğan, Charlie Hebdo olayında 25 kişinin öldürüldüğünü, dünya liderlerinin Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, "Hep hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" dedi. Başkan Erdoğan, Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 15 Kasım'da, İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini kaydederek, böylece Gazzelilerin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergileneceğini dile getirdi.