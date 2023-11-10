İzmir’den çıkan gemi Gazze’ye ilaç olacak

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için; 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, ilaç ve tıbbi malzemeler olmak üzere yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak gemi, İzmir Alsancak Limanı'ndan Mısır El-Ariş Limanı'na doğru yola çıktı. Türkiye'nin daha önce de dünyanın çeşitli noktalarına sahra hastaneleri kurduğunu anlatan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, bu hastanelerin standart sahra hastanesinden daha kapasiteli olacağını ve uzun yıllar hizmet verebileceğini söyledi. YORULMAZ, "Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, güçlü yapıda hastaneler götürüyoruz. Ayrıca sağlık sistemine enerji desteği vermek için jeneratörler götürüyoruz. Bölgede, tüm dünyanın gözü önünde ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Mazlum insanların yanındayız" diye konuştu.