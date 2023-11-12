Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkında AYM ve Yargıtayın verdiği kararlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur" dedi, yerel mahkemelerde verilen kararların son inceleme mercinin Yargıtay olduğuna vurgu yaptı.

YENİ ANAYASA İHTİYACI

ANAYASA Mahkemesi ile Yargıtay arasında çıkan, aslında uzun süredir devam eden sorunun kaynağının da Anayasa olduğuna dikkati çeken Bakan Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı açıklamayla yeni bir anayasa ihtiyacının ortaya çıktığını güçlü şekilde ifade ettiğini belirtti. Tunç, mevcut Anayasa'nın ileride daha fazla soruna neden olmasının önlenmesi için hep beraber oturup yeni anayasa noktasındaki çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurguladı