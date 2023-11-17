İYİ Parti’de istifaların sonu gelmiyor

İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara bir yenisi eklendi. Nebi Hatipoğlu, Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz'ın ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker de partiden ayrıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyuran Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi. 2-3 ay öncesine kadar İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı olabileceği konuşulan Beker, son dönemde parti yönetimiyle ters düşen tutumu sebebiyle istifası beklenen isimler arasındaydı