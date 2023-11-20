‘Halkımızın sesine kulak vermeliyiz’

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için uygulanan 50+1 şartının, seçim sürecinde şeffaflığın sağlanması için değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 şartının değişmesinin isabetli olacağını, mevcut durumun partileri yanlış yollara sevk ettiğini söylemişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatan Bursalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel prensibinin istikrar olduğunu kaydetti.

"PARTİLER İLKESİZ"

ANAYASA değişikliği yapılırken 50+1 kuralının günün şartlarına göre koyulduğunu ancak uygulamada bazı sorunların yaşandığını belirten Bursalı, "Uygulamada yaşanan aslında sorundan öte bazı partilerin ilkesiz tutumları. Bunu son seçimde çok net bir şekildi gördük. Kazanmak için tüm ilkelerinden vazgeçen, kendi partililerinin bile haberinin olmadığı görüşmeler yapan adaylara tanık olduk. Bu yaşananlardan en çok vatandaşımız rahatsız oldu. Halkımızın rahatsızlığının giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenledir ki son seçim bu kuralın neden değişmesi gerektiğinin açık bir ispatıdır" diye konuştu.