CIA orijinli 2024 yılı kehanetleri

GÖRME duyusunu küçük yaşta yitiren, Balkanların Nostradamus'u olarak anılan ünlü kahin Baba Vanga, özellikle Kovid- 19'u bilmesiyle gündeme geliyor. Birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın 2024 yılı ile ilgili kehanetleri belli oldu.

● PUTİN'E

SUİKAST

GİRİŞİMİ:

Baba Vanga, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi ülkesinden biri tarafından öldürülmeye çalışılacağını öngördü. Bu kehanet, Putin'in güvenliğini tehlikeye atabilecek bir senaryo olarak görülüyor.

Baba Vanga, Avrupa'da aşırılık yanlısı terör saldırılarının artacağını ileri sürdü.

● TRUMP'IN GİZEMLİ

HASTALIĞI:

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2024 yılında gizemli bir hastalığa yakalanacak.

Bu hastalığın ne olduğu veya nasıl tedavi edileceği bilinmiyor. Baba Vanga, Donald Trump'ın hastalığının zihinsel sağlığını da etkileyeceğini iddia etti.

● KÜRESEL EKONOMİK

KRİZ: Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi sarsacak büyük bir kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerden kaynaklanacağını söyledi.

Bu kriz, dünya çapında işsizlik, yoksulluk ve sosyal huzursuzluk yaratabilir.

● KANSERİN

TEDAVİSİ:

Baba Vanga'nın 2024 yılı için olumlu bir kehaneti de kanserin tedavisinin bulunması oldu.

Baba Vanga, kanserin kök hücre tedavisi ile iyileştirilebileceğini belirtti. Bu tedavi, kanserli hücreleri yok etmek ve sağlıklı hücreleri yeniden oluşturmak için kök hücreleri kullanacak. Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser aşısının 2030'a kadar izin alacağını açıkladı.

● YENİLENEBİLİR

ENERJİ: Baba Vanga, 2024 yılında 'yağ çağı'nın sona ereceğini söyledi. Bu ifadeyle, petrolün yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağını ima etti. Baba Vanga,

yenilenebilir enerjinin çevre dostu, ucuz ve sürdürülebilir olacağını belirtti.

● KUANTUM BİLGİSAYARLAR:

Baba Vanga, 2024 yılında kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacağını öngördü.

Kuantum bilgisayarlar, normal bilgisayarlardan çok daha hızlı ve güçlü olacak. Kuantum bilgisayarlar, finans, sağlık, siber güvenlik gibi sektörlerde devrim yaratabilecek.

● NORMAL DOĞUMLAR

BİTİYOR: Baba Vanga, 2024 yılında normal doğumların son bulmaya başlayacağını söyledi. Bunun yerine, laboratuvar ortamında doğumlar yapılacak. Bu doğumlar, genetik mühendisliği ile bebeğin özelliklerinin belirlenebileceği anlamına geliyor. Baba Vanga, bu gelişmenin doğum oranında ciddi bir azalmaya neden olacağını da belirtti.

GÜNEŞ FIRTINASI:

Baba Vanga, 2024 yılında Dünyaya büyük bir güneş fırtınası çarpacağını söyledi.

Bu fırtına, Dünyanın manyetik alanını etkileyerek elektrik kesintilerine, iletişim sorunlarına ve uydu hasarlarına neden olabilir. Baba Vanga, güneş fırtınasının gökyüzünü beş yıl boyunca aydınlatacağını da iddia etti.

● DÜNYANIN YÖRÜNGESİ

DEĞİŞİYOR: Baba Vanga, 2024 yılında dünyanın yörüngesinin değişeceğini söyledi. Bu değişimin nedeni veya sonucu bilinmiyor. Ancak, dünyanın yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim, mevsim, gelgit ve yerçekimi gibi faktörleri etkileyebilir. Bu değişim, doğal afetlere ve yaşam koşullarına zarar verebilir.

● BİYOLOJİK SİLAHLAR:

Baba Vanga, 2024 yılında büyük bir ülkenin insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacağını söyledi.

Bu denemeler, binlerce insanın ölümüne veya hastalanmasına neden olacak. Bu ülkenin kim olduğu veya hangi biyolojik silahı kullandığı bilinmiyor. Ancak, bu durum, insan hakları ve uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturuyor.

● BÜYÜK DENİZ

SAVAŞI: Denizler karışacak.

2030'a kadar büyük bir deniz savaşı olabilir.