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Akşener’in çirkin sözleri kayıtlara geçti

HABER MERKEZİ
Akşener’in çirkin sözleri kayıtlara geçti
Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'e muhalefet eden Arzu Önşen, savcılığa yaptığı şikayette, Akşener'in kullandığı iddia edilen 'İçinizden geçerim ve 'or..pu derler' ifadeleri dikkat çekti. Önşen'in, partiye bir şahsın 200 milyon ödeme yapması sonucu vekil adayı olarak gösterilmesi örneğinden sonra Akşener'in, "Arzu, madem öyle çık karşıma aday ol Arzu. Senin içinden geçerim... Ama genel kurulda bu para pul işlerini karıştırırsanız, bu konulara girerseniz sizin içinizden geçerim" sözleri dikkat çekti.
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