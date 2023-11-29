CHP’nin sorun çözümü sorunu görmezden gelmek

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrasında birçok esnaf ve vatandaşın mağduriyet yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehri terk edip Polonya'ya gitmesine tepki gösterdi. Soyer'in Polonya'ya gitmesini "akıl tutulması" olarak nitelendiren Bursalı, "Biz bu filmi daha önce de İstanbul'da izledik. Tunç Soyer, şehir kar altındayken balıkçıda yabancı büyükelçiyle yemek yiyen, İstanbullu selle boğuşurken kayak yapmaya giden belediye başkanını daha doğrusu eş genel başkanını taklit ediyor anlaşılan. Al birini vur ötekine. İzmir'e Polonya'dan sahip çıkılmaz Sayın Soyer! Hoş, İzmir'de olsa da değişen bir şey olmayacak. Varlığı ile yokluğu farksız. CHP zihniyetinin sorunlara çözümü hep aynı: Sorunu görmezden gelmek. Sorunu görmediklerinde olmadığını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

'İLK KRİZDE ŞEHRİ TERK ETTİ'

Kordon, Alsancak ve Mavişehir'in yağışların etkisi ve deniz suyunun yükselmesiyle sular altında kaldığını hatırlatan AK Parti Milletvekili Bursalı, "İzmirli kendisini İzmir'in 'Şehr-i Emini' olarak seçti. Şehir ona emanet. Ama kendisi şehrin en zor günlerinde yurt dışına seyahatte. Sen hem İzmir'e tekrar aday olmak için atmadık taklalar bırakmayacaksın hem de ilk krizde şehri terk edip gideceksin. İzmirli bunları asla unutmaz, unutmayacak da. Sadece 4 ay kaldı. Bu umursamazlığın hesabını CHP sandıkta mutlaka verecek" dedi.

'YAĞMURLUKLA POZ VERİNCE YOKLUĞU FARK EDİLMEZ SANDI'

Bursalı, "Yağmurun etkisini yitirdiği anda Sayın Soyer'i birden ortalıkta gördük. Yağmurluğunu ve çizmelerini giymiş objektiflere sular içinde poz veriyor. Sonra bir baktık ki ortalıktan kayboldu. Bu kurmaca pozun sebebi ise geleceğini bildiği tepkileri azaltmak içinmiş meğer. Kendince 'yağmurlukla poz verdim mi yokluğumu kimse fark edemez' demiş ama yanılmış. Şunu net olarak söyleyebilirim ki İzmir'de artık Tunç Soyer devri kapanmıştır. Sıra 31 Mart'ta CHP devrinin kapanmasına geldi. Allah'ın izniyle İzmirimize gerçek baharı AK Parti Belediyeciliği getirecektir" diye konuştu.