Soyer Polonya’dan eli boş döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Gençlik Forumu'nca belirlenecek 2026 Avrupa Gençlik Başkenti'nin belirleneceği oylama öncesi İzmirliyi sel afeti yaşadığı bir anda yüz üstü bırakıp Polonya'ya gitti. Ancak orada da başarılı olamadı. Bu yılki yarışmada Polonya'nın Lublin şehrinde beş farklı kent yarıştı. İspanya'nın Malaga, Bosna Hersek'in Saraybosna, Norveç'in Tromso, Portekiz'in Vila do Conte şehirleriyle birlikte İzmir de bu unvan için mücadele etti.

BAŞARISIZLIĞI KAPATMA ÇABASI

Finalde ipi Norveç Tromso göğüsledi. Böylece Soyer, Polonya'da da fiyaskoya imza atmış oldu. Orada da istediğini elde edemeyen Soyer, final için gittiği Lublin'den yaptığı açıklamada, İzmir'in adını başarılı bir şekilde Avrupa'da duyurduklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek imza attığı başarısızlığı kapatmaya çalıştı.

"İŞ BAŞINDAYIZ" ALGISI

Polonya'da bulunan Soyer'in sosyal medyada sanki işinin başındaymış gibi yaptığı paylaşım dikkat çekti. Soyer, dün yaptığı bu paylaşımında, "Kentimizde bugün beklenen şiddetli yağış ve olağanüstü hava koşullarına karşı yaklaşık bin 500 personel, 500 iş makinesi ve araç ile sahada teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı kaynaklı muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırım. Herhangi bir olumsuz duruma karşı günün her saati bize ulaşabilirsiniz" diyerek sanki İzmir'de iş başındaymış algısı yaratmaya çalıştı.