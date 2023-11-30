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Haberler Politika İzmir seçmeni Atatürk düşmanlarına oy verdi

İzmir seçmeni Atatürk düşmanlarına oy verdi

HABER MERKEZİ
İzmir seçmeni Atatürk düşmanlarına oy verdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak muhalefete çağrıda bulundu. 2023 genel seçimleri hatırlatan Muharrem İnce, "Yaklaşık altı ay önce bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yaşadık. Başta muhalefet medyası olmak üzere tüm muhalif çevreler yüzde altmışla kazanıyoruz. Bu son seçim. Cumhuriyet biter yoksa. Çekilin. Herkes uzaklaşsın. FETÖ'cülere Çankaya seçmeni oy verdi. Atatürk düşmanlarına İzmir seçmeni oy verdi. Böyle bir kampanya yaşadı. Millet kandırıldı. Yüzde altmışla, yetmişle kazanılan bir seçim var, itiraz edenler ise hainlikle suçlandı. Başta ben ve Memleket Partisi olmak üzere. Peki ne oldu? Yine kaybetti 20 yıl sonra tekrardan" ifadelerine yer verdi. İnce açıklamasının devamında, "Aynı yalan, aynı palavralar, aynı kandırmaca önümüzdeki yerel seçimleri işler mi? Bence işlemez" dedi.
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